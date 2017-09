Grozljivo: učiteljico napadli psi, deli telesa ležali povsod naokoli

SOLUN – Nič hudega sluteča upokojena učiteljica Celia Hollingworth (62) se je na počitnicah v Grčiji v četrtek odpravila od arheološkega najdišča Mesimvria do Maronee, ko so jo napadli podivjani psi. Kot kaže, je bila še toliko pri sebi, da je poklicala sorodnike in jim dejala, da so jo napadli psi. Sorodniki so nemudoma obvestili lokalne oblasti, a učiteljice niso našli vse do sobote, ko so odkrili njeno povsem razmesarjeno truplo, piše NY Post. Ob poti, po kateri je nesrečnica hodila, je tudi kmetija s psi čuvaji, zato so jo morda napadli ti, policija pa tragedijo še raziskuje.