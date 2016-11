Grozljivo posilstvo v parku

ROCHDALE – Sprehod v parku je sproščujoč. Umaknemo se od jeklene konjenice na cesti, visokih stavb, ki omejujejo naš pogled, mislim pa se pustimo utopiti v jesenskih barvah. Neki 36-letnik je v sredo ob 18.30 užival na klopci parka v Rochdalu, ko sta do njega pristopila moška. Izmenjali so nekaj besed, potem pa se je zgodilo. Eden od tistih, ki sta pristopila do nesrečnega 36-letnika, ga je tiščal ob klopco, drugi pa posilil. Pobegnila sta šele, ko sta mimo prišla moški in ženska ter pričela vpiti nanj in tako žrtev rešila pred še večjo zlorabo.

Policija storilca še išče, vse morebitne priče pa prosi za dodatne informacije. Razkrili so še, da naj bi bila storilca Azijata. Eden naj bi bil star od 20 do 30 let, večje postave, črnih las in s kozjo bradico. Tudi drugi naj bi bil približno enako star in približno enake postave, medtem ko je bil njegov obraz gladko pobrit.