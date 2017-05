Grozljivo odkritje v Zagrebu

ZAGREB – Skoraj vso noč je trajal ogled hiše v Zagrebu, v kateri so policisti v nedeljo zvečer našli trupli zakoncev; pri grozljivem odkritju naj bi bila tudi mati enega od zakoncev, ki ju je družina neuspešno poskušala priklicati. Hrvaška policija o podrobnostih ne govori, po neuradnih informacijah pa naj bi šlo za umor in samomor, in sicer s strelnim orožjem, moški, 53-letni M. J., naj bi ustrelil 39-letno ženo S. J., potem pa še sebe.



Trupli, na katerih so že opazili procese razpadanja, so odpeljali na Inštitut za sodno medicino v Zagrebu, kjer ne bodo opravili zgolj obdukcije, ampak tudi identifikacijo. Pred hišo, v kateri so ju našli, so se začeli zbirati sosedje, ki so za hrvaške medije povedali, da sta bila zakonca miren par, ki se je najraje držal zase, imela sta že odrasle otroke. V zadnjih dnevih naj bi ju nekajkrat iskali njuni domači, ker se nista nikomur oglasila, je v nedeljo mati enega od umrlih skupaj s policijo prišla pred hišo. Sosedje so ju menda zadnjič videli v četrtek, povedali so še, da je bila v hiši prižgana luč, opazili pa niso nič sumljivega.