Grozljivo: oče sredi dnevne sobe našel mrtvo hčer (9)

TOMICA – Komaj 9-letna deklica je umrla v ponedeljek okoli 13. ure v kraju Tomica pri Slavonskem Brodu.

Po neuradnih podatkih se je nesrečnica pripravljala za šolo, poklicala mamo in potožila, da jo boli glava, poroča 24sata. Ker nikoli prej ni tožila zaradi bolečin, ji je mati rekla, da je to najverjetneje zaradi mraza zunaj. Ko je domov prišel oče, jo je našel negibno na tleh dnevne sobe. Hitro je poklical reševalce, ki so dve uri borili za njeno mlado življenje, a na koncu ji ni bilo pomoči.

Na truplu ni bilo znakov nasilja. Z obdukcijo bodo potrdili vzrok smrti.