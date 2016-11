Grozljivo: obljubil ji je službo, na koncu pa jo je brutalno posilil

DOBOJ – Policija je prijela Strahinjo Đ., ki prebiva v Doboju, saj je osumljen posilstva mlajšega, sicer že polnoletnega dekleta. Po ostudnem dejanju naj bi jo še fotografiral in ji zagrozil, da o njunem poznanstvu ne sme povedati nikomur.

Kot piše Blic, naj bi se spoznala pred družabnega omrežja Facebook. Med klepetom mu je povedala, da išče službo, on pa ji je ponudil pomoč pri tem. Dogovoril se je, da naj pride k njemu, kjer bo tudi njen bodoči delodajalec. Ko je prišla, je za njo zaklenil vrata in ji ponudil pijačo. Bila sta sama, beseda pa je tekla o njenem življenju. Povprašal jo je tudi o tem, ali ima fanta. Po nekaj izmenjanih besedah jo je prijel za lase in odvlekel v drugi prostor, jo vrgel na posteljo in ji ukazal, da se sleče. Ubogo dekle ga je moralo najprej oralno zadovoljiti, potem pa jo je še posilil.

Dekle naj bi bilo od straha popolnoma paralizirano, to, da je jokalo in ga prosilo, da naj neha, pa ga ni ustavilo. V nekem trenutku ji je celo ukazal, da naj nehaj z jokom, sicer se ne bo dobro končalo. Po brutalnem dejanju ji je rekel, da se naj pomiri in da bo dobili darila.

Policija je potrdila, da je prijavo prejela v sredo in da primer preiskuje. Dodali so še, da so osumljenca že prijeli, odrejen pa mu je bil enomesečni pripor.