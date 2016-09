Grozljivo: boksnil pet dni starega otroka

Zakaj je udaril petdnevnega otroka v obraz, še ni jasno, 63-letnik pa bo do nadaljnjega v priporu, poročajo britanski mediji.



Nenavadna zgodba prihaja iz Manchestra na Otoku, kjer je 27-letna mamica nakupovala s svojo družino, ki se ji je nedavno pridružil tudi novorojenček. Amy Duckers se je v trgovsko verigo odpravila z možem Lewisom in sedemletno hčerko Libby, za malo Elsie pa je bil obisk trgovine z živili seveda prvi. Družina je tam obiskala tudi prijateljico, ki je v prodajalni zaposlena, in medtem ko se je druščina zgrinjala nad vozičkom in občudovala novo pridobitev, sta se mimo sprehodila še starejša zakonca, znanca prodajalke, ki jima je nič hudega sluteča namignila, naj si prideta ogledat čudovitega dojenčka. Velika napaka, kot se je izkazalo, kajti 63-letnik je odločno in hitro odkorakal do vozička in ubogo Elsie s pestjo boksnil v obraz!



»Udaril jo je tako močno, da se je zaslišalo, ko je njegova pest butnila ob mojo deklico,« je še vedno osupla Amy, olajšana, da njena drugorojenka ni dobila resnih poškodb. »Ne morem verjeti, da bi to kdo storil pet dni staremu otroku. Elsie je prvič zapustila dom, zdaj si sploh ne upam več z njo od hiše. Moja sedemletna hči je bila zraven in je od strahu začela vpiti, bala se je, da bo sestrica umrla.« Elsie je potem preživela sedem ur na temeljitih preiskavah, ki so k sreči pokazale samo na modrico okoli očesa, posledic okrutnega in skrajno nenavadnega napada naj ne bi bilo.



Možakarja so nemudoma po dogodku prijeli in zaprli, za zapahi bo do nadaljnjega, v zagovor pa je že izjavil, da je deklico udaril, ker naj bi bil prepričan, da je – lutka.