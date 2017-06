Grozljivka v vasi Redkino: med pitjem žganja pobil 9 ljudi

MOSKVA – V Rusiji so prijeli moškega, ki je v soboto v sporu med popivanjem v počitniški hiši s strelnim orožjem ubil devet ljudi, so danes sporočili preiskovalci. Med žrtvami je pet moških in štiri ženske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spor je izbruhnil med popivanjem v počitniški hiši v vasi Redkino približno 110 kilometrov severozahodno od Moskve.

»Med druženjem je prišlo do spora med gosti, po katerem je osumljenec odšel in se vrnil z lovsko puško,« so sporočili preiskovalci. »Izstrelil je več strelov, zaradi česar je umrlo najmanj devet ljudi,« so še zapisali. Dodali so, da je napadalec pil žgane pijače.

Preiskovalci so povedali še, da so 45-letnega Moskovčana prijeli zaradi suma množičnega umora, potem ko je uspelo preživelim poklicati policijo.