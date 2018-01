Grozljivka v mestecu: zaradi redkega raka umirajo mlade ženske

HUNTERSVILLE – V ameriški zvezni državi Severna Karolina je melanom na očesu v zadnjih desetih letih prizadel kar dvajset ljudi v radiju 25 kilometrov, od tega so štirje umrli. Kaj se dogaja na tako malem področju, strokovnjaki ne vedo.

Melanom na očesu je namreč oblika raka, ki prizadene peterico izmed milijona ljudi, najbolj dovzetni zanj so moški v 60. letih. No, v mestecu Huntersville so to ženske stare okoli 30 let ali še mlajše. Pri zadnjem primeru so melanom diagnosticirali 37-letni Jessici Boesmiller, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti. Zaradi njega ne vidi več na eno oko, na srečo pa je rodila zdrava dvojčka.

Znanstveniki in zdravniki, ki preučujejo ta redki primer endemičnih tumorjev, pravijo, da niso našli nobenih genetskih ali ekoloških dejavnikov, ki bi pojasnili, zakaj se ta vrsta tumorja pojavlja pri številnih prebivalcih mesta Huntersville. Tudi tamkajšnja zemlja in voda sta brez toksinov. »Ne verjamem, da je to naključje. V našem okolju je preveč primerov tega redkega tumorja, ki je bil prvič poimenovan kot tumor sirot,« je dejala Sue Colbert, mati mladenke, ki je leta 2009 umrla zaradi skrivnostnega tumorja, stara samo 28 let.

Očesni melanom je tumor v očesu, ki se sicer lahko razširi na druge dele telesa in je še posebej nevaren, če metastazira v jetra. Približno 2500 osebam na leto ga diagnosticirajo v Združenih državah Amerike, piše Daily Mail.