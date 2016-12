Grozljivka v bolnišnici: sta zdravnik in sestra ubila 10 ljudi?

MILANO – Italijanskega zdravnika in medicinsko sestro, ki so ju aretirali v začetku tedna, povezujejo s smrtjo 45 ljudi, sumijo pa ju pa da sta med letoma 2011 in 2014 ubila najmanj 10 ljudi, so danes poročali italijanski mediji.

Italijanska policija je aretirala 60-letnega urgentnega zdravnika Leonarda Cazzanigo in 40-letno medicinsko sestro Lauro Taroni, ki sta delala v bolnišnici Saronno v bližini Milana, je aretirala v torek. Oblasti so ju namreč povezale s 45 ljudmi, ki so umrli v sumljivih okoliščinah v bolnišnici ali zunaj nje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sprva so par povezali s štirimi smrtnimi primeri, zdaj pa pet smrti obravnavajo kot umore, šest kot možne umore, 25 primerov pa še preiskujejo. Le v devetih primerih niso odkrili kaznivih dejanj.

Italijanski mediji so danes poročali, da je bila večina žrtev starejših pacientov v bolnišnici, ki so umrli zaradi prevelike količine morfija in drugih sedativov.

Par sumijo tudi, da sta ubila Taronijino mamo in moža medicinske sestre ter Cazzaningovega očeta. Zaenkrat še ni namigov na to, da bi par izvajal nedovoljeno evtanazijo ali da bi morila iz strasti.

Tožilec v povezavi s primerom preiskuje še 14 drugih ljudi, med drugim tudi enega od upravnikov bolnišnice Saronno, ker se niso dovolj poglobili v sumljive smrtne primere. Lokalne zdravstvene oblasti nameravajo ustanoviti komisijo, ki se bo ukvarjala s primerom.

V Italiji so imeli podoben primer marca, ko so zaradi suma umora 13 pacientov aretirali medicinsko sestro, ki naj bi žrtvam dajala zdravila, ki jim niso bila predpisana. Izpustili so jo aprila, preiskava pa še vedno poteka.