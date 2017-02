Grozljivka! Turne smučarje na Žlebeh zasul snežni plaz

TRBIŽ – Na Žlebeh, nedaleč od kaninske žičnice na italijanski strani, se je danes okoli poldneva sprožil snežni plaz, ki je zasul osem turnih smučarjev. Šest je nepoškodovanih, enega je sneg delno zakril in ima poškodovano nogo, osmega pa je sneg povsem prekril in je huje poškodovan, piše Primorski dnevnik v spletni izdaji.

Kot še piše časnik, so osmega smučarja na kraju nesreče oživljali, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v dolino. Vsi smučarji so italijanski državljani.

V času nesreče žičnice zaradi pomanjkanja snega niso obratovale.

Vremenoslovci so sicer že v petek opozarjali na povečano stopnjo nevarnosti plazov.