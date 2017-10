Grozljivka pri Kutini! V gozdu našli avto, v njem zoglenela trupla matere in otrok

KUTINA – V gozdu pri Kutini so zjutraj okoli 9. ure našli avtomobil, v katerem so bila po prvih informacijah tri zažgana trupla. Jutarnji list poroča, da gre za 29-letno M. Š. in njena otroka, petletno deklico in enoinpolletnega dečka. Njeno izginotje so prijavili včeraj zvečer, avto z grozljivim odkritjem pa je danes zjutraj opazil neki mimoidoči. Da je tragedija še večja, je hudo bolan tudi oče otrok.

Kaj se je pravzaprav zgodilo, policija še raziskuje.