Grozljivka: mamo in njeni hčerki našli mrtve v zamrzovalni skrinji

AABENRAA – Danska policija je pred dnevi 27-letno sirsko begunko in njeni hčeri, stari sedem in devet let, našla mrtve v zamrzovalni skrinji v njihovem stanovanju. Za možem in očetom otrok so sprožili iskalno akcijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Moža žrtve in očeta dveh otrok ni bilo v stanovanju, zdaj ga aktivno iščemo,« je v sporočilu zapisala policija.

Sirska družina, ki je živela v mestu Aabenraa na jugu države, je na Dansko prišla lani. Dobili so status beguncev.

Danska je lani sprejela 21.000 migrantov, njihov pritok pa se je močno zmanjšal, ko je država v začetku letošnjega leta ponovno uvedla mejne kontrole.