Grozljivka: 15-letnik posilil sestrico (4) in bratca (5)

MERSEYSIDE, LIVERPOOL – Petnajstletni šolar je posilil štiri leta staro sestrico in leto dni starejšega bratca. Sodišče ga je na hladno poslalo za skoraj pet let, poleg tega bo do konca življenja na seznamu spolnih prestopnikov.

Sprva zanikal

Ostudna dejanja starejšega brata je mami razkrila malčica, ki je kasneje enako zgodbo povedala tudi policiji. Najstnik, ki prihaja iz Merseysida, je na začetku dejanja zanikal, po zaslišanju na policiji pa je doma z roko močno udaril v steno.

Mater otrok je strah, da otroka zlorabe ne bosta mogla pozabiti, sodnik pa upa, da bo ta grozljivi spomin zaradi njune mladosti zbledel. Ob spremljanju sojenja je jokala in dejala, da je za vse svoje otroke želela najbolje in da jih je podpirala.

Strokovnjaki so ugotovili, da ima najstnik težave s pomanjkanjem pozornosti, da je hiperaktiven, zlorabljal pa naj bi tudi razne substance.

Nikoli več jih ne bo videl

Na koncu je ogabna dejanja vendarle priznal. Odvetnik je v bran 15-letnika povedal, da je podpovprečno inteligenčen in da težko razume, kaj je storil narobe. Sodnik se ni pustil in je odvrnil, da ne glede na vse, tudi na najstniške hormone, bi moral vedeti, da je to, kar počne, narobe.

Svojih bratov in sester verjetno ne bo nikoli več videl, za rešetkami pa bo preživel štiri leta in devet mesecev. Poleg tega ga bo do konca življenja vpisan v register spolnih prestopnikov.

Starost je bila odločilen dejavnik za tako milo kazen. Če bi mu sodili kot odraslemu, bi mu sodnik dosodil vsaj 15 let zapora.