Grozljive podrobnosti smrti dojenčice: oživljal jo je bratec

ZAGREB – Grozljivka, ki je pretresla sosednji Zagreb, dobiva nove, strašne razsežnosti. Poročali smo, da so na domu 35-letne Zagrebčanke odkrili truplo 20 dni stare dojenčice , ki jo je pustila samo doma s svojimi drugimi mladoletnimi otroki. Zdaj pa so na dan prišle nove podrobnosti, ki pričajo o srhljivih trenutkih pred smrtjo dojenčice.

Dojenčico, ki ni kazala znakov življenja, je do prihoda reševalcev poskušal oživljati njen bratec. Njeno trupelce deklice so prepeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bodo z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti, poroča Jutranji.hr.

Dedek se je zlomil

Drama se je odvijala v 26 kvadratnih metrov velikem stanovanju, ki je v lasti dedka preminule dojenčice: ta je svoj dom delil s hčerko in z njenimi otroki. Prav dedek naj bi bil tisti, ki je tudi skrbel za otroke. Sosedje so povedali, da nikoli niso bili podhranjeni ali slabo oblečeni. »Šokirani smo zaradi smrti dojenčice. Ne moremo verjeti, da so bili otroci tako zanemarjeni. Njihov dedek družino preživlja tako, da dela nočne izmene, čez dan pa skrbi za njih. Zelo lepo so vzgojeni, vedno nas pozdravijo.« Moški naj bi bil zaradi dogodka popolnoma strt: v očeh, ki so navadno polne veselja zaradi vnučkov, naj bi bili le še žalost in nemoč.

»Na žalost nihče od nas ni niti slutil, da se za zaprtimi vrati dojenčica bori za življenje,« je povedala druga soseda. »Očitno se je detece zadušilo, njen bratec pa je bil prvi, ki je to opazil. Kje pa so očetje teh otrok? Ali center za socialno delo ne bi mogel prej posredovati? Vem, da je dom poln ljubezni in da imajo čudovitega dedka, ampak mama je pri tem ključna.«

Ženska je v priporu. Če jo spoznajo za krivo, ji grozi zaporna kazen v dolžini od treh do 15 let.