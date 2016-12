Grozljiva matematika terorizma: napad v Berlinu uspešnejši od 11. septembra

BERLIN, NEW YORK – V času, ko se teroristični napadi dogajajo skorajda vsak mesec, so se novinarji nemškega časopisa Bild lotili »matematike terorizma«. Analizirali so razlike v terorističnem napadu 11. septembra 2001 in kasnejših ter razkrili nekaj srhljivih informacij.

Napada v Berlinu in Nici sta bila namreč precej bolj »uspešna«, če upoštevamo vložena sredstva in trud. V napadu v New Yorku je sicer umrlo mnogo več ljudi, kar 2700, se pravi 142 na vsakega napadalca, ki jih je bilo devetnajst. V napadu s tovornjakom v Nici je bilo žrtev 86, v Berlinu pa se je število povzpelo na dvanajst. Izračunali so, da sta bila napada v Nemčiji in Franciji vseeno »uspešnejša«. Kakor so zapisali, so teroristi napad na newyorška dvojčka načrtovali več mesecev, porabili pa veliko vsoto denarja.

Po drugi strani pa je napad v Berlinu, ki je bil zelo podoben tistemu v Nici, izvedel terorist amater za volanom tovornjaka, brez eksploziva in spektakularne eksplozije. Od napada leta 2001 se je svet zelo spremenil, z njim pa tudi globalni terorizem, še pišejo. Medtem ko so nekoč napade načrtovali več mesecev, jih danes izvedejo z minimalnim naporom. 11. septembra je bil prvi veliki teroristični napad, ki so ga snemali v živo, danes pa je posnetkov veliko, saj je za to potreben le pametni telefon.

Zaradi vse večjega nadzora nad svetovnim medmrežjem je danes težje organizirati napad, v katerega bi bilo vpleteno več ljudi, zato so dosti bolj razširjeni solo napadalci, ki jih je zelo težko predhodno odkriti. Žalostna in precej strašna informacija, ki je postala očitna po tej analizi, je torej ta, da danes teroristi lahko dosežejo želeni cilj z mnogo manj sredstvi. Čeprav so napadi manj spektakularni in vanje vložijo manj truda ter denarja, ravno tako sejejo smrt.