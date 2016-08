Grozil, da bo razstrelil banko

MOSKVA – Pijani moški je v sredo popoldne zakorakal v enoto banke Citibank v ruski prestolnici, zajel talce in zagrozil, da se bo razstrelil: okoli vratu mu je visel eksploziv. V banko na Ulici Bolšaja Nikitskaja, dober kilometer od Kremlja, so takoj poklicali ruske posebne enote.



Moški je menda bankrotiral, talcem, trem uslužbencem in stranki, pa je zagrozil, da bo sprožil bombo, ovito v rumen papir, ki mu je visela okoli vratu. »Nočem oropati vaše banke, hočem jo zajeti,« je sporočil. Preden se je odpravil na pohod, je moški, lokalni mediji poročajo, da gre za 55-letnega Arama Petrosjana, na medmrežju objavil posnetek, v katerem je zatrdil, da bi rad z zajetjem pritegnil pozornost na osebni bankrot v Rusiji. »Zakaj to počnem?« se je vprašal in pojasnil, da ga je v to gnal obup, saj nikomur ne more povedati o težavah z bankrotom ne le podjetij, ampak tudi posameznikov.

