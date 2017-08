Groza pri Omišu: v 17-letnika trčil gliser in zbežal

OMIŠ – V četrtek se je nedaleč od obale v Marušićih pri Omišu zgodila nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan 17-letni Poljak.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je v mladeniča, ki je plaval približno 30 metrov od obale, trčilo plovilo. Po trčenju je voznik s plovilom kraj nesreče zapustil, so potrdili pri splitski policiji.

Mladeniču so na kraju nudili prvo pomoč zdravniki, nato pa so ga prepeljali v splitski klinični center, kjer so potrdili, da je utrpel hude poškodbe vretenc in prsnega koša, zaradi česar bo ostal na zdravljenju dlje časa.

Policija plovilo, ki je trčilo v 17-letnika, še išče. O dogodku je bilo obveščeno tudi državno tožilstvo.