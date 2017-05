Groza: pri 11 letih se je morala poročiti s svojim posiljevalcem

Ameriko po štirih letih od izdaje knjige Odpustiti neodpustljivo še vedno pretresa izpoved Sherry Johnson, ki pravi, da jo je v otroških letih večkrat posilil eden izmed članov cerkve. Ker je pri desetih zanosila, se je morala z njim pri enajstih celo poročiti.

Sherry pravi, da so celo njeni starši poskušali zaščititi posiljevalca in jo prisilili v poroko z njim.

»Spomnim se, da me je mama vprašala, ali se želim z njim poročiti. Odgovorila ji, da sploh ne vem, kaj je zakon, in da se ne znam vesti kot žena. Odvrnila je, da to ni pomembno, da se bom pač morala poročiti,« je Sherry razkrila za The New York Times.

Sherry je z družino živela na Floridi, ki je ena izmed držav, kjer otrokom ob privolitvi staršev dovoljujejo poroko. Po poroki je Sherry le še redko obiskala šolo, saj je morala skrbeti za otroke. V zakonu s svojim posiljevalcem jih je rodila devet. Pravi, da je bilo njeno življenje grozno, o tem pa je napisala knjigo z naslovom Odpustiti neodpustljivo. Knjiga je nagovorila tudi floridsko političarko, potem ko je vložila predlog zakona, ki prepoveduje poroke otrok.