Groza: policisti so morali posredovati zaradi pijanih kolegov

BRUSELJ – Trije vinjeni policisti so v belgijski prestolnici sprožili posredovanje svojih kolegov. Trojica je v soboto zvečer, oborožena in v uniformah, popivala v neki kavarni v četrti Schaerbeek. Preostali gostje pa so se počutili ogrožene in so zato poklicali na številko za klic v sili. Ob prihodu kolegov jo je trojica skušala popihati, a ji ni uspelo.

Proti trem policistom, vsi so stari okoli 50 let, bodo sedaj sprožili disciplinski postopek, poročanje belgijskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zanimivo pri vsem skupaj je še to, da je prav minuli konec tedna policija v Schaerbeeku in še dveh bruseljskih četrtih nadzirala alkoholiziranost ljudi med vožnjo. Med akcijo z imenom Vikend brez alkohola so policisti alkotestu podvrgli 1063 ljudi.