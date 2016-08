Grob je uničil zaradi zamer izpred 56 let

Pravijo, da čas celi rane, toda zamera Paula E. Donovana ml. je bila z leti le še večja: prijeli so ga zaradi skrunjenja nagrobnega spomenika na kraju poslednjega počitka njegovega prijatelja iz otroštva.



Američan iz Pensilvanije namreč ni prebolel neljubega dogodka, ki naj bi se zgodil pred kar 56 leti: takrat dober prijatelj naj bi mu iz lesene hranilnice v sobi ukradel 300 dolarjev in tatvino odločno zanikal, njunega druženja je bilo takrat nepreklicno konec. Paul je bil vseskozi prepričan, da je tat prav njegov prijatelj, s katerim sta se družila od najmlajših nog, toda dejanja ni mogel dokazati. Življenje je šlo naprej, toda zdaj 69-letnik iz Phoenixvilla je očitno obstal v otroštvu in sklenil z domnevnim nepridipravom dokončno obračunati: potem pa je izvedel, da je možakar umrl zaradi bolezni že pred dvema letoma.



Obiskal je njegov grob v bližnjem Whitemarshu, a namesto da bi se od prijatelja dokončno poslovil in mu morda le odpustil greh, se je začel nad spomenikom grdo znašati! Kar dve leti je obiskoval pokopališče in nagrobni kamen kazil z oranžno in črno barvo, nekoč je pokojnikovo ime prekril celo s katranom: svojci umrlega so o vandalu obvestili policijo, ta pa je na pokopališče namestila videokamere, da bi zasačili nepridiprava pri delu – in ko so Paula le prijeli, kar niso mogli verjeti bizarnemu motivu!



Sodišče je Paula obsodilo na dve leti pogojne kazni in mu naložilo plačilo še 1500 dolarjev za kritje stroškov prenove spomenika – obsojenec je mirno sprejel kazen, a opozoril, da bo plačal 300 dolarjev manj in si tako končno poravnal dolgoletni dolg.