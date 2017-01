Gripa na pohodu: pri sosedih jemlje življenja

LJUBLJANA – Najmanj dva mrtva, na tisoče bolnih. Hrvaško je letos zajela intenzivna epidemija gripe, laboratorijsko so potrdili na tisoče obolelih, njihovo število raste iz tedna v teden, bolnih pa je verjetno še več, saj mnogi ne poiščejo zdravniške pomoči. O bolezni poročajo iz vse države, najhuje je v Zagrebu, tudi v Splitu. Strokovnjaki pravijo, da bi utegnila letošnja sezona trajati dlje kot sicer, saj se je začela zgodaj, bojijo pa se tudi več smrtnih primerov, saj se ob gripi lahko zapletejo kronične bolezni, kar lahko vodi v smrt. Stanje je še bolj zapleteno zaradi ptičje gripe, ki so jo tudi potrdili na Hrvaškem; tamkajšnji strokovnjaki sicer pravijo, da za zdaj ni neposredne nevarnosti za ljudi, da pa potencialna seveda vedno obstaja. Ljudi svarijo, naj se ne dotikajo poginulih rac in labodov, kaj šele da bi jih uporabili za hrano. Doslej znani primeri ptičje gripe na Hrvaškem niso bili nevarni za človeka, a se pri gripi pač nikdar ne ve: vedno lahko mutira, in to na različne načine.



Tudi v Srbiji je veliko bolnih, šolske klopi so prazne, zato bodo podaljšali počitnice, namesto 9. januarja se bodo končale 11. Od začetka letošnje sezone pa do zadnjega dne lani je srbski Inštitut za varovanje zdravja zaznal 50.473 obolelih od gripi podobnih bolezni, kar je precej več kot v enakem obdobju leto prej. Podobno je na Finskem, od koder prav tako poročajo o veliko bolnih, bolezen pa je vzela že 21 življenj.

