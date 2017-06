Goreča stolpnica: najprej je spakiral, šele nato poklical gasilce

LONDON – V noči na sredo je uničujoči požar v stolpnici Grenfell Tower vzel dom več sto ljudem. Danes pa na dan prihajajo podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo v minutah po tem, ko je izbruhnil požar.

Noseča Maryam Adam, stanovalka drugega nadstropja, kjer je začelo goreti, je povedala, da jo je o požaru obvestil sosed, v stanovanju katerega je začelo po eksploziji hladilnika goreti. »Ob 0.50 je potrkal na moja vrata in me obvestil o požaru. Nekaj minut zatem je poklical gasilce, ki so na kraj dogodka prišli v šestih minutah,« je povedala Adamova. A danes, ko so znane posledice požara, jo razburja tisto, kar je videla pred sosedovimi vrati. Moški je, še preden je o požaru obvestil sosede, spakiral svoje imetje v velike kovčke in vreče.

»To pomeni, da je najprej rešil svoje imetje, šele nato je o požaru obvestil sosede. Šlo je za majhen požar, videla sem ga skozi odprta vrata,« je dejala in dodala, da se v tistem času še ni sprožil požarni alarm.

Stanovalci so opisali, da se je požar razširil z neverjetno hitrostjo. »Kot bi prižgal papir, je bilo videti,« je dejal eden izmed stanovalcev. Dodali so še, da je lastnik stanovanja zunaj snemal in govoril, da se je začelo v njegovem domu, ko je eksplodiral hladilnik.