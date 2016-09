Gnev zlila na napačnega

Maščevanje naj bo kar se da okrutno, je sklenila 19-letnica s Floride, ki je bivšemu, potem ko jo je odslovil, zažgala avtomobil. No, vsaj tako je mislila, kajti ogenj je zanetila na napačnem vozilu!



Carmen Chamblee s Floride bo po sojenju, ki jo zdaj čaka, najverjetneje kar nekaj časa sedela za zapahi, vendar to seveda nikakor ne bo potolažilo lastnika bele honde accord, ki je trenutno brez prevoznega sredstva. Mladostnica se je usodnega dne sprehodila do parkirišča v študentskem naselju, kjer biva njen bivši, in poiskala belo vozilo, potem pa zakurila nekaj kosov papirja in jih odvrgla v prtljažni prostor odklenjenega avtomobila. Hondo so kmalu začeli goltati ognjeni zublji, kar je najprej opazil sostanovalec lastnika vozila Thomasa Jenningsa, ki je paničen stekel na dvorišče in začel avto polivati z vedri vode – toda zaman. Kljub pomoči še nekaterih študentov, k sreči se ni poškodoval nihče, se je honda izgubila v plamenih, dokončno so jo pogasili šele gasilci.



Storilko so izsledili po posnetkih varnostne videokamere in jo prijeli nekaj dni pozneje ter jo obtožili požiga vozila in ogrožanja varnosti v študentskem naselju, do začetka sojenja pa bo v priporu. Njen bivši, šokiran zaradi strahotnega poskusa maščevanja, dogodka ni hotel komentirati, nesrečni Jennings pa seveda benti.