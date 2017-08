Globalno: Žrtve terorističnega napada iz 34 različnih držav

BARCELONA, CAMBRILS – V dveh terorističnih napadih, v katerih so teroristi z avtom zapeljali v množico ljudi je do sedaj terjalo 14 žrtev in 110 ranjenih. V prvem napadu je z belim kombijem voznik ubil 13 ljudi in več kot 100 ranil. Uro kasneje, približno 100 km stran v mestu Cambrils pa je bilo poškodovanih 6 ljudi, ena izmed žrtev, posledic ran ni preživela.

Oblasti v Kataloniji obveščajo, da so bile žrtve napada vsaj iz 34 različnih držav. Na spletno omrežje Twitter so objavili seznam držav.