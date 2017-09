Ganljivo slovo dveletnice: Očka, rada te imam

BRISTOL – Lou Alexander (32) je čutil nenavadne bolečine v želodcu, zato je odšel k zdravniku. Tam pa je sledil šok: postavili so mu diagnozo raka na debelem črevesu. Julija so mu dejali, da mu ne ostaja več veliko življenja.

Dva meseca kasneje je sredi noči spet tožil zaradi bolečin, iz bolnišnice so poklicali ženo, ki je zbudila hčer Emily Alexandro (2). Odšli sta k njemu, piše The Sun. Umrl je le nekaj ur kasneje.

Vdova Ines, ki februarja pričakuje drugega otroka, je o zadnji noči in slovesu povedala: »Sedeli smo skupaj, ko je umrl. Poklicali so me, ker je težko dihal, zato sva odšli k njemu. Rekel je, da ni nič hudega, da je le utrujen in da potrebuje počitek. Z mano je šla Emily, ki je očku rekla: 'Očka, rada te imam.' A bil je preutrujen, da bi ji odgovoril. Po nekaj urah je umrl.«

Lou je bil sicer zelo priljubljen v Bristolu, počel je več stvari, da bi družini zagotovil lepo življenje. Nikoli pa ni hotel govoriti o smrti, je še povedala njegova vdova.