Fritzlovo hišo groze kupila za striptizete?

AMSTETTN – Hišo, v kateri je Avstrijec Josef Fritzl dolgih 24 let posiljeval hčer in ji zaplodil sedem otrok, je kupila ženska, ki vodi lokalni striptiz klub.



Herbert Houska je za časnik Niederösterreiche Nachrichten povedal, da je njegova žena Ingrid skupaj s poslovnim partnerjem kupila nepremičnino v Amstettnu, hišo nameravata obnoviti in narediti več stanovanj. No, Houskova upravljata pivnico Stadtbrauhof, poleg te pa tudi Bar Josefine, lokalni striptiz klub. »Ne more ostati prazna za zmeraj, vanjo moramo spraviti življenje. V dneh letih bo kot katera koli druga hiša,« je povedal Herbert Houska in dodal: »Veliko uslužbencev imamo, nekateri so iz bližnjih krajev, potrebujemo stanovanja zanje.« Nekateri mediji, med njimi Die Presse, so namigovali, da bi v hiši groze utegnile bivati striptizete, ženske, ki delajo v baru Josefine. Upravljavec Fritzlove posesti Walter Anzböck je povedal, da je bila cena za hišo 160.000 evrov, ključe bo nova lastnica dobila že ta teden.



Kleti, v kateri je imel Fritzl zaprto hčer Elisabeth in njune otroke Felix, Kerstin in Stefan so z mamo živeli v kleti, odnesel pa je Alexa, Moniko in Liso ter zanje skrbel z ženo, češ da jih je Elisabeth pustila na pragu njihove hiše –, ni več, leta 2013 so jo zalili z betonom. Mučenje 42-letne Elisabeth se je končalo leta 2008, ko je njen najstarejši otrok, tedaj 19-letna Kerstin, potreboval zdravniško pomoč in so ga odpeljali v bolnišnico, tako pa so na dan prišle vse grozljive podrobnosti 24-letnega posiljevanja in pritegnile pozornost medijev z vsega sveta. Ženska je policiji povedala, da jo je oče začel zlorabljati, ko je bila stara 11 let; nekaj let pozneje, konec avgusta 1984, jo je omamil, ji zvezal roke in jo zaprl v klet brez oken; približno mesec dni pozneje se je pojavilo pismo, ki ga je napisala Elisabeth in starše prosila, naj je ne iščejo. Policiji je povedala, da jo je oče zlorabljal 24 let, rodila je šestkrat, leta 1996 dvojčka. Nekaj dni po rojstvu je eden umrl, oče naj bi trupelce odnesel iz kleti in ga zažgal. Trije otroci so bili vpisani v rojstno matično knjigo, saj so živeli pri starih starših v nadstropju hiše nad kletjo, v kateri je bila zaprta njihova mati. Joseph in njegova žena Rosemarie sta povedala, da sta dojenčke našla pred hišo, vsakokrat je bilo ob njih pismo, v katerem naj bi Elisabeth zapisala, da za otroka ne more skrbeti; pozneje sta jih uradno posvojila. Trije od šestih otrok so bili z mamo ujeti v kleti, iz katere niso smeli, ona jih je naučila govoriti in pisati.



Fritzla, zdaj je star 81 let, je sodišče leta 2009 spoznalo za krivega umora enega od Elisabethinih otrok, incesta in posilstva: obsodili so ga na dosmrtno ječo.