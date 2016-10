FOTO: Zrušile so se štiri zgradbe, umrlo najmanj 17 ljudi

PEKING – V mestu Wengzhou v kitajski provinci Zheijang so se v noči na danes zrušile štiri večnadstropne stanovanjske zgradbe. Pri tem je umrlo najmanj 17 ljudi, med katerimi so bili predvsem delavci migranti, ki prihajajo iz drugih kitajskih provinc. Doslej so izpod ruševin rešili šest preživelih, so danes sporočile oblasti okrožja Lucheng.

Reševalci medtem še vedno ugotavljajo, koliko ljudi je še ujetih pod ruševinami, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, po navedbah katere je imela najmanj ena zgradba pet nadstropij.

Po besedah Yana Yongfe, ki je preživel, sta v vsaki sobi prebivala najmanj dva ali trije ljudje. Sam je v sobi, ki jo je zanje najel njihov direktor, prebival s še štirimi sodelavci. Večino stanovalcev zgradb, ki so jih z lastnimi rokami zgradili prebivalci okrožja, predstavljajo delavci migranti, poročanje Xinhue povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V kitajska mesta na vzhodu in jugu države se je s podeželja preselilo več sto tisoč delavcev migrantov, ki opravljajo slabo plačana dela in živijo v slabih razmerah. V okrožjih, kjer delajo, imajo tudi omejen dostop do stanovanj.

Fotografije, objavljene v kitajskih medijih, prikazujejo reševalce, ki se prebijajo skozi gore kamenja. »Da bi zaščitili ujete ljudi, kopljemo z golimi rokami, zaradi česar delo poteka zelo počasi,« je povedal eden od gasilcev, ki so prav tako priskočili na pomoč.

Oblasti okrožja Lucheng, v katerem leži mesto, so sporočile, da vzrok zrušenja še preiskujejo.

Na Kitajskem so se v zadnjih letih zrušile številne zgradbe, kar je bilo večkrat tudi posledica slabe gradnje. Maja letos se je sicer stanovanjska stavba zrušila zaradi zemeljskega plazu, pri tem pa je umrlo 16 ljudi.