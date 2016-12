FOTO: Znana je usoda Slovencev v berlinskem napadu

BERLIN – Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da med ubitimi ali ranjenimi v ponedeljkovem napadu v Berlinu po še neuradnih podatkih ni slovenskih državljanov.

Kot je pojasnil, bodo uradni podatki znani, ko bodo pristojne nemške oblasti objavile sezname z identitetami žrtev napada s tovornjakom na božičnem sejmu, ki je zahteval 12 življenj, okoli 50 ljudi je bilo ranjenih.

Šter je še povedal, da se je pojasnil tudi domnevni nerazjasnjen primer pogrešane osebe v Berlinu, ko je neka ženska sporočila, da pogreša znanca. Ministrstvo po njegovih besedah zdaj nima nobenih povpraševanj svojcev ali podjetij po morebitnih pogrešanih po napadu, zato upa, da tudi tokrat ne bo žrtev med Slovenci.

Šter je ob tem pozval tiste, ki se ob nesrečah ali napadih zanimajo za svojce na MZZ ali konzularnih službah, naj obvestijo ministrstvo ali druge službe, če o pogrešanih kaj izvedo.

Dodal je, da zunanje ministrstvo po napadu v Berlinu ne odsvetuje potovanj v tujino, svetuje pa previdnost vsem, ki načrtujejo potovanje. »Vsakomur svetujemo, da se pred potovanjem pouči, kam potuje in kakšne razmere ga tam čakajo in na sami lokaciji upošteva navodila tamkajšnjih varnostnih organov,« je dejal.

Eden ali več napadalcev iz Berlina morda še vedno na begu Nemška policija je popoldne sporočila, da je mogoče, da je nevaren napadalec z božičnega sejma v Berlinu oziroma morda več njih še vedno na begu. Policija je v ponedeljek po napadu aretirala domnevnega storilca, a je ta danes odgovornost za napad zanikal. »Zadevo preiskujemo v vseh smereh,« je popoldne na novinarsko vprašanje odgovoril vodja policije Holger Münch. V ponedeljek so aretirali 23-letnega Pakistanca, sicer prosilca za azil v Nemčiji, ki naj bi vozil tovornjak, ki je zapeljal v množico na sejmu in ubil 12 ljudi. Pakistanec odgovornost zanika. Na kraju dogodka so našli tudi ustreljenega poljskega državljana, za katerega domnevajo, da je bil v tovornjaku. Domnevajo, da je napadalec ugrabil tovornjak s poljskimi registracijami, s katerim je nato izvedel napad.

Slovenija ostro obsoja napad

Medtem pa je slovensko zunanje ministrstvo danes ostro obsodilo teroristični napad v Berlinu. »Napad je zahteval številna nedolžna življenja ljudi, ki so se veselili v tradiciji svobodnega sveta. Nerazumnost in zavrženost tovrstnega dejanja zahtevata najmočnejšo obsodbo,« so sporočili.

Poudarili so še, da je Slovenija v teh težkih trenutkih solidarna z Nemčijo, zunanji minister Karl Erjavec pa je nemškemu kolegu Franku Walterju Steinmeierju izrazil sožalje in solidarnost.