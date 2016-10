FOTO: Železniška nesreča terjala več kot 70 smrtnih žrtev

YAOUNDE – V petkovi železniški nesreči v Kamerunu, ko je iztiril vlak, je umrlo več kot 70 ljudi, okrog 600 pa jih je bilo ranjenih, je sporočil predsednik Kameruna Paul Biya. Radio France International je poročal, da je v nesreči umrlo 75 ljudi. Priče pa pravijo, da bi lahko bila številka še večja.

»Še vedno je težko reči, kaj je vse je vzrok za smrt ponesrečenih, saj ljudi še vedno spravljamo izpod razbitin vlaka,« je povedel kamerunski novinar. Mnogi ljudje naj bi še vedno bili ujeti v vagonih, ki so padli v globel.

»Vlado sem pozval, da zagotovi vsakršno pomoč za preživele, preiskava pa bo pokazala, kaj je vzrok iztirjenja,« je na svojem profilu Facebooka zapisal Biya. Vlada je ranjencem obljubila tudi brezplačno zdravniško pomoč.

Prevelika hitrost?

Po poročanju kamerunskih medijev naj bi vlak z 20 vagoni imel težave že blizu Eseke. Ob iztirjenju je nekaj vagonov zletelo v globel, nekateri potniki so popadali ven, razbitine pa so jih zmečkale.

Na vlaku naj bi bilo skupno več kot 1000 potnikov. Med njimi je bilo nekaj sto dodatnih potnikov, ki so se vkrcali, potem ko so ostali brez svojega prevoza zaradi porušenega mosta na eni od poti. Zaradi njih so na vlak priključili dodatne vagone. Po navedbah prič bi vlak lahko iztiril zaradi prevelike hitrosti.