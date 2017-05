FOTO: Zdrav najstnik popil kavo in umrl

WASHINGTON – Zdrav ameriški najstnik je umrl, ker je prehitro spil več pijač z visoko vsebnostjo kofeina, je danes sporočil mrliški oglednik Gary Watts, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Kot je povedal Watts, se je 16-letni Davis Allen Cripe iz Južne Karoline aprila zgrudil na svoji srednji šoli, potem ko je v manj kot dveh urah spil belo kavo McDonald'sa, veliko brezalkoholno pijačo Mountain Dew ter energijsko pijačo.

Dodal je, da je umrl zaradi posledice srčne aritmije, ki jo je povzročil kofein. Poudaril je, da fant pred tem ni imel težav s srcem. Tehtal je sicer 90 kilogramov, a ni bil predebel.

Watts je izpostavil, da smrt ni bila posledica prevelike količine kofeina, temveč da je šlo za način, na katerega ga je zaužil v kratkem času ter da je na koncu vase zlil energijsko pijačo, kar je privedlo do srčne aritmije.

»Ne skušamo izražati nasprotovanja kofeinu, menimo pa, da morajo biti ljudje pozorni na vnos kofeina in na to kako ga vnašajo, tako kot morajo paziti pri alkoholu ali cigaretah,« je dodal.

Svailo pred uživanjem energijskih pijač

Ameriško združenje pediatrov (AAP) svari pred tem, da bi otroci in najstniki uživali energijske pijače, saj sestavin niso testirali na otrocih, tako da ne more nihče zagotoviti, da so varne. Imajo namreč stranske učinke, vključno z nerednim srčnim utripom in spremembami krvnega pritiska. Večina energijskih pijač vsebuje kofein, ki ustreza trem skodelicam kave ter 14 žličk sladkorja, navaja BBC.

Davis naj bi v manj kot dveh urah zaužil okoli 470 miligramov kofeina.

Leta 2015 je evropska agencija za varnost hrane opozorila, da zaužitje več kot 400 miligramov kofeina lahko povzroči povečan utrip srca, višji krvni pritisk, živčnost, tresenje, nespečnost in napade panike.