FOTO: Žalost do neba: v Brazilijo prispela trupla nogometašev

RIO DE JANEIRO – Leti so zamujali dve uri, ker so preminule nogometaše na letališču pričakovale oblasti in žalujoči prebivalci. Zaradi gneče je nastal kaos, trupla tragično umrlih športnikov je pričakal tudi brazilski predsednik Michel Temer.

Trupla nogometašev so prenesli na stadion s kapaciteto 19 000 ljudi, namestiti pa bodo še 2000 dodatnih sedišč. Klub na svojem stadionu v mestu Chapeco za drevi pripravlja skupno pogrebno slovesnost. Spomin na nesrečno ekipo bodo na številnih nogometnih tekmah počastili z minuto molka.

V grozljivi letalski nesreči je v ponedeljek umrlo 71 oseb, šest jih je preživelo.