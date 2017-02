FOTO: Zajokali boste: otroci fotografirali umiranje staršev, ki sta vse počela skupaj

LIVERPOOL – Mike (57) in Julie Bennet sta umrla zaradi raka in zapustila tri žalujoče otroke. Prav oni so povedali, kako sta vse v življenju počela skupaj, na koncu sta skupaj celo umrla. Posneli so ju, kako se v bolnišnici držita za roke, na koncu z močmi in čakajoč na smrt, poroča Mirror.

Mike je leta 2013 izvedel, da ima tumor na možganih, zato je skrb nad njim prevzela njegova žena. Usoda se je kruto poigrala z njima in tako je leta 2016 še ona izvedela, da ima raka na dojki. Rak se ji je nato hitro razširil tudi na druge organe ...

Otroci Oliver (13), Hannah (18) in Luke (21) so na spletnem omrežju objavili tudi nekaj ljubečih družinskih fotografij.