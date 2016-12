FOTO: Zadnja fotografija letala, na katerem so umrli legendarni glasbeniki

SOČI – Ruske oblasti so potrdile, da je vseh 92 potnikov in članov posadke na letalu, ki je strmoglavilo v Črno morje, v nesreči izgubilo življenje. Med potniki so bili tudi glasbeniki zbora Aleksandrov, katerih glasba je danes za vedno utihnila.

Bili so na misiji miru

Zbor Rdeče armade je potoval v Sirijo, kjer bi z ruskimi vojaki praznoval novo leto in zmago sirsko-ruske naveze pri zavzetju mesta Alep. »Bili so na poti v Sirijo na dobri misiji, na misiji miru,« je povedal ruski premier Dmitrij Medvedjev.

Na krovu strmoglavljenega letala je bilo 92 ljudi. Letalo je izginilo z radarjev kmalu po vzletu ob 5.40 po lokalnem času (3.40 po srednjeevropskem). Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti bazi Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije.

Na krovu letala so bili ruski vojaki, 65 članov mednarodno priznanega vojaškega in devet novinarjev, posadka letala pa je štela osem članov.