FOTO: Za medicinsko sestro usoden strupen kokain

BLACKBURN – Angleško mesto Blackburn še vedno pretresa smrt 21-letne nadobudne medicinske sestre, ki je umrla po dolgotrajni zabavi. Mlada svetlolaska je popila velike količine alkohola, usoden pa je bil kokain, ki ga je pognala po nosu. S prijatelji so odšteli 120 evrov za drogo, niso pa vedeli, da je zmešana z zdravilom levamisole, ki ga veterinarji uporabljajo za ubijanje parazitov pri konjih. Nesrečno Penny Hargreaves je mrtvo v postelji našla njena sestra Hannah.



Včeraj objavljena obdukcija je potrdila, da je bil vzrok smrti zastrupljen kokain. Mrliški oglednik Michael Singleton je povedal: »Upam, da bo ta tragedija spodbudila druge ljudi, da bodo pomislili, kaj počnejo. Ne želim si spet imeti primera, ko nekdo, ki ima vse življenje pred seboj, zaradi neumnosti zapravi prav vse.« Dejstvo je, da uporabniki drog nikoli ne vedo, katere sestavine so bile primešane, da bi se jim povečala teža in bi s tem preprodajalci več zaslužili. »Ne morem razumeti, da so ljudje pripravljeni zaužiti nekaj, kar jih lahko ubije.«



Tragedija se je zgodila 4. oktobra, ko sta sestri v soboto zvečer odšli v nočni klub. Penny je popila šest limonad z vodko, nato pa sestri zaupala, da je uživala kokain. Domov se je vrnila v nedeljo okoli pol tretje ure zjutraj s skupino prijateljev. Približno tri grame kokaina, ki so jih kupili pri lokalnem preprodajalcu, so postavili na mizo. Sestra Hannah se je vrnila domov okoli pete ure zjutraj, ko je zabava še vedno trajala. Sama droge ni vzela, s fantom je šla spat. Zabava v hiši je trajala do ponedeljka zjutraj, ko je Hannah tudi našla mrtvo sestro. Udeleženci zabave so povedali, da je bila pred njihovim odhodom okoli devete ure dopoldne popolnoma normalna.