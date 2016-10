FOTO: Za 4-letnega dečka ob meji usodna salmonela?

Vidovićevi so staro hišo, ki so jo kupili na kredit, dozidali. Foto Tanja Jakše Gazvoda

BREGANA – Le kakšnih 500 metrov od slovensko-hrvaške meje, v Bregani, ki je le lučaj od Samobora, tudi pri Slovencih priljubljenega mesta, znanega po zelo obiskanih sobotnih sejmih, je pred dnevi odjeknila vest, da je umrl deček. Mirko Vidović bi čez slab mesec, 11. novembra, dopolnil pet let, a ga je 10. oktobra zjutraj mrtvega v postelji našla njegova mamica.

»Že dan prej, v nedeljo, mi je Bosiljka sporočila, naj ne hodim na obisk, ker so vsi zboleli. Rekla mi je, da bodo šli zjutraj k zdravniku,« je včeraj dejala Branka, družinska prijateljica, ki se je lotila čiščenja stanovanja Vidovićevih. Že tako slabo vzdrževana hiša je bila ves teden zaprta, danes pa naj bi domov prišla oče in mama nesrečnega dečka, Bosiljka in Predrag, medtem ko bosta verjetno hčerki, sedemletna Nikolina in 11-letna Jelena, še ostali v bolnišnici. Sta še preslabotni, pa niti pravega vzroka slabosti še ni, izvemo v Bregani.

Hoteli k zdravniku, a prepozno

