FOTO: Z nožem pred parlamentom: zbili so ga z elektrošokom

LONDON – Britanski mediji poročajo o novi drami. Policisti so stekli pred parlament, ko so okoli 11.10 zaslišali krike: »Nož, nož, nož!« Oboroženi policisti so pred vhodom v parlament na tla zbili moškega in ga vklenili.

Do incidenta je prišlo le nekaj metrov stran, kjer je marca v terorističnem napadu umrl poslanec Keith Palmer. Zaradi nevarnosti parlamenta niso zaklenili, so pa prosili uslužbence, naj ostanejo v poslopju.

Po prvih podatkih ne gre za terorizem, napadalec pa je moški, star približno 30 let, poroča britanski Mirror.





