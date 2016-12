FOTO in VIDEO: Totalni kaos v Berlinu, policija priznala: Prijeli smo napačnega

BERLIN – 23-letni migrant Naved B., ki so ga nemški policisti prijeli v zvezi z masakrom v Berlinu, očitno ni kriv, poročajo tuji mediji. Nemški policisti so za časopis Die Welt povedali, da so prijeli napačnega človeka in da je pravi napadalec še vedno na prostosti. Sumijo, da je oborožen in bi lahko zato bil nevaren.

Nemški mediji so pred kratkim sicer objavili posnetek, na katerem je policisti spremljajo osumljenca, 23-letnega Naveda B. Mediji so pred tem že poročali, da je Naved zanikal vpletenost v napad. Da je morilec iz migrantskega centra in prosilec za azil v Nemčiji, je sicer na dopoldanski tiskovni konferenci dejala tudi nemška kanclerka Angela Merkel.

To pa je prvi posnetek Naveda B. po prijetju.