FOTO in VIDEO: Še en napad! Na Finskem je moški zabodel več ljudi

TURKU – Moški je danes v finskem mestu Turku zabodel več ljudi. Policija je moškega že prijela, pred tem pa ga je ustrelila v nogo, so sporočili na Twitterju. Hkrati so izdali opozorilo, naj se ljudje izogibajo območja incidenta v središču mesta, poroča britanski BBC.

Incident se je zgodil na trgu Puutori v središču mesta. Moškije zabodel 5 moških in eno žensko, ki je bila tam z otroškim vozičkom.

Lokalni časnik Turun Sanomat je poročal o eni smrtni žrtvi, čeprav oblasti še niso sporočile, ali je incident terjal smrtne žrtve. Lokalna policija je malo pred 16. uro sicer tvitnila, da je bilo v središču mesta več ljudi zabodenih.

Tako so ljudje bežali pred napadalcem:

Attack in Turku: Police declared to have shot down one suspect and apprehended one. #FinlandAttack pic.twitter.com/v0bbrUmXIm