FOTO in VIDEO: Priča napada: Na ulici polno trupel

BARCELONA – Španijo sta pretresla kar dva teroristična napada. Prvi se je zgodil popoldne, ko je kombi zapeljal v množico ljudi in ubil 13 oseb, več kot sto je bilo ranjenih. Ponoči pa se je zgodil še en napad. Voznik audija je zapeljal v množico in poškodoval šest oseb, eno huje.

Grozljivo prizorišče

Na ulicah, ki so bile preplavljene s turisti, z živimi kipi in uličnimi umetniki, je vladal pravi kaos. Priče krvavega napada pa so v šoku.

»Najprej sem opazil ljudi, ki so panično tekli, nato pa sem videl kombi. Bilo je ogromno poškodovanih ljudi,« je dejal Jordi Lino, ki je bil v času napada na avtobusu.

»Vozniku ni bilo mar, koga in kaj ima pred seboj. Vozil je izredno hitro,« pa je grozljivo dogajanje opisala Lourdes Porcar, ki je videla, kako je kombi povozil več oseb.

»Ljudje so kričali tako, kot da bi ravnokar opazili kakšno filmsko zvezdo,« pa je povedal Tom Markwell, ki ga je na ulici v tistem trenutku odložil taksist. »Kasneje sem opazil kombi, ki je bil poškodovan. Zavijal je levo in desno, kot da bi voznik čim prej želel zbiti čim več ljudi. Ljudje so ležali na tleh,« je pojasnil Markwell, turist iz New Orleansa.

»Prizorišče je bilo polno trupel,« je situacijo opisal medicinski tehnik Albert Tort, ki je priskočil na pomoč italijanskemu turistu, a zaman, saj je ta umrl.

Zaklenjeni čakali

Priče so še razkrile, da so ulice preplavili ljudje, ki so brezglavo tekli, se skrivali v trgovine in druge objekte.

Upraviteljica stavbe La Palau Moja, kjer so tudi uradniške pisarne in turistični informacijski center, je povedala, da je tudi v njihovem poslopju zavladal pravi kaos, saj so se k njim zatekle družine z otroki. »Policisti so nam naročili, naj se zapremo v stavbo in je ne zapuščamo.«