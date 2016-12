FOTO in VIDEO: Ponovitev atentata v Nici? V Berlinu vsaj devet mrtvih

BERLIN – Tovornjak je danes zapeljal v množico ljudi na enem od božičnih sejmov v Berlinu in pri tem ubil najmanj devet ljudi, je sporočila policija. Najmanj 50 ljudi je bilo ranjenih. Voznika tovornjaka s poljskimi registrskimi tablicami so prijeli. Za zdaj ni informacij, ali so med žrtvami tudi Slovenci.

Na trgu Breitscheidplatz v zahodnem Berlinu, ki je priljubljen med tujci, je videti številne uničene stojnice, na območju pa so tudi policisti s strojnicami, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tovornjak je iz neznanega razloga zapeljal s ceste med stojnice, voznik je nato pobegnil, a ga je policija kmalu prijela.

Varnost so sicer letos okrepili po številnih mestih v Nemčiji, kjer pripravljajo priljubljene božične sejme, ki privabijo domače in tuje obiskovalce.

Med praznovanjem francoskega nacionalnega praznika 14. julija letos je v Nici 19-tonski tovornjak zapeljal v množico ljudi, pri čemer je bilo ubitih 84 ljudi. Napadalec je bil simpatizer skrajne Islamske države.