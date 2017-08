FOTO in VIDEO: Ponoči novi napad, peterica z audijem v množico

BARCELONA – Po smrtonosnem napadu s kombijem v središču Barcelone v četrtek popoldne se je ponoči v bližnjem kraju Cambrils zgodil nov napad z avtomobilom, pri čemer je bilo ranjenih sedem ljudi. Sledil je spopad med policisti in petimi napadalci, pri čemer so bili ti ubiti. Nekateri so imeli na sebi pas z eksplozivom, je sporočila policija.



Spopad na ulici

V Cambrilsu, ki leži 120 kilometrov južno od Barcelone, je audi A3 zapeljal v množico pešcev in jih šest poškodoval, od tega enega huje. Povozil je tudi policista. Po poročanju lokalnih medijev so napadalci pobegnili policijski patrulji, ki jih je hotela preveriti, pri tem pa so med begom poskušali zadeti čim več pešcev. Policija se je podala v lov za njimi, napadalci pa so med begom izgubili nadzor nad vozilom, ki se je prevrnilo. Vnel se je spopad s policijo, pri tem pa je bilo ubitih vseh pet napadalcev v avtomobilu. Policija domneva, da je bil tudi to teroristični napad in da je bil povezan z napadom v Barceloni.

Umrlo 13 ljudi

V središču Barcelone je v četrtek popoldne voznik s kombijem zapeljal v množico ljudi in jih 13 ubil, več kot 100 pa poškodoval. Zatem je pobegnil. Policija je do zdaj prijela moška, Španca in Maročana, ki naj bi bila povezana s tem napadom, vendar pa naj bi bil voznik še na prostosti.