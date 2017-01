FOTO in VIDEO: Pod plazom umrlo 29 ljudi, 11 jih je preživelo

FARINDOLA – Italijanski reševalci so našli trupla vseh žrtev snežnega plazu, ki je prejšnji teden zasul hotel v osrednji Italiji, danes poročajo lokalni mediji. Število smrtnih žrtev katastrofalnega plazu, ki je skoraj povsem uničil hotel Rigopiano, se je tako povzpelo na 29. Nesrečo je preživelo 11 ljudi, med njimi vsi štirje otroci, ki so bili v času nesreče v hotelu.

Po ocenah strokovnjakov je bilo v plazu 18. januarja v kraju Farindola v regiji Abruci 120.000 ton snega, ki je v hotel trčil s hitrostjo 100 kilometrov na uro. Italijanske oblasti medtem proučujejo potek dogodkov, ki so vodili v katastrofo, da bi ugotovili, ali bi se ji lahko izognili. Uvedli so tudi uradno preiskavo, ali so med gradnjo hotela in na sam dan tragedije upoštevali vse možne nevarnosti.

Plaz se je sprožil po vrsti močnih potresov v osrednji Italiji in tri dni po močnem sneženju.