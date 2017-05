FOTO in VIDEO: Panika v mestu: zapeljal v množico, eden mrtev in številni ranjeni

NEW YORK – Na znamenitem Times Squaru je voznik osebnega vozila zapeljal v množico pešcev. Pri tem je najmanj ena oseba umrla, 12 jih je poškodovanih, poroča Standard. Okoliščine nesreče še niso znane, prav tako ni znano ali je šlo za nameren napad in ali je vse skupaj povezano s terorizmom. Voznika so priprli, območje nesreče pa je zaprto.

Fotograf francoske tiskovne agencije AFP s kraja dogodka poroča, da je rjavo osebno vozilo zajel tudi ogenj oz. da se izpod pokrova motorja kadi. Predstavnik policije pa mu je povedal, da vse kaže na to, da je šlo prej za prometno nesrečo kot za kaj drugega.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr