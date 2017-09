FOTO in VIDEO: Napad v Londonu, žrtve opečenih obrazov

LONDON – Na podzemni železnici v Londonu je odjeknila eksplozija, v kateri je bilo poškodovanih več potnikov. Po prvih podatkih so opečeni po obrazu, več podrobnosti o poškodbah ali celo o morebitnih žrtvah pa še ni, poroča spletni portal The Sun.

Na kraju eksplozije je več reševalnih vozil, reševalci so oskrbeli prve ranjence, potniki, ki so čakali na prevoz, pa pravijo, da je po eksploziji nastal pravi kaos. »Ljudje so v paniki vreščali in bežali,« je povedal nekdo.

Po spletu je že zakrožila fotografija Lidlove plastične vrečke, v kateri je bil menda eksploziv. Oblasti so na tem delu ustavile promet, policija pa zadevo preiskuje.

Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) September 15, 2017