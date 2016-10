ISTANBUL – V bližini policijske postaje v istanbulski četrti Yenibosna je danes odjeknila močna eksplozija. Domnevno naj bi šlo za avtomobil bombo, najmanj ena oseba je hudo poškodovana.

Četrt leži le nekaj kilometrov od mednarodnega letališča Atatürk, navedbe turške televizije povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je na kraj eksplozije prispelo več reševalnih vozil.

BREAKING: Reports of an explosion taking place in front of a police station in #Istanbul's Yenibosna area. pic.twitter.com/KrlzeEes5C — Aylina Kılıç (@AylinaKilic) 6 October 2016

More : Photos coming from explosion area in #Istanbul's Yenibosna district after car bomb attack #Turkey pic.twitter.com/8fQG546rSt — ❌Turkey | Azerbaijan (@StopTurkishGov) 6 October 2016