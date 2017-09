FOTO in VIDEO: Med ranjenimi otroci, usodno belo vedro

LONDON – Eksplozija na enem od vagonov na londonski podzemni železnici je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Policija še vedno preiskuje, kaj natanko se je zgodilo, Scotland Yard pa je potrdil, da incident na londonski postaji podzemne železnice Parsons Green obravnavajo kot terorizem. V incidentu je bilo poškodovanih najmanj 18 ljudi, med njimi so tudi otroci, ne morejo pa še potrditi vzroka, so sporočili iz londonske policije. Preiskavo je prevzela protiteroristična enota.



Neznan plin, požar in stampedo



Vse se je začelo z belim vedrom, v kateri naj bi bil eksploziv, čeprav nekateri pravijo, da eksplozije niso slišali, začelo je menda le goreti, nato pa so potniki zavohali neznan plin. Ko so plameni zajeli vagon, so ljudje začeli panično bežati, nekateri so bili poškodovani v stampedu.



Urgentne službe so nato pohitele na postajo Parsons Green na jugozahodnem delu Londona. Očividci poročajo o več ranjenih, med drugim so nekateri utrpeli opekline po obrazu. Najmanj 18 ljudi so odpeljali v bolnišnico, so potrdili iz londonske urgentne službe.