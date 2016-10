FOTO in VIDEO: To je morilski klovn, ki je posilil in ubil 33 dečkov!

John Wayne Gacy je prav gotovo najstrašnejši klovn, ki se je z množičnimi posilstvi in ubijanjem zapisal v svetovno kriminalno zgodovino. Ne le, da so pošastneža spolno privlačili dečki, slo mu je vzbujalo ubijanje.

Že kot otrok je bil nepriljuden in nenavaden. Starši so zgodaj obupali nad njim. Dečke, ki jih je spoznaval v restavracijah in lokalih, je opijal, zvabil v svojo klet in jih posiljeval. Kadar ni počel tega, pa je zabaval otroke na rojstnodnevnih zabavah - preoblečen v klovna.

Ker se je iz njegove hiše širil nepopisen smrad, je to vzbudilo sumničenje sosedov. Ti so obvestili policiste, ki so v Gacyjevi kleti našli 29 trupel dečkov. Ostale naj bi morilski klovn odvrgel v reko. Ko so ga prijeli, je priznal vseh 33 umorov. Povedal je, da je dečke onesposobil z lisicami, za katere si je izmislil, da jih potrebuje za svoje trike. Med posiljevanjem jih je zadavil.