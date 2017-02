FOTO in VIDEO: Izbruhnil požar v študentskem domu: trije ranjeni

ZAGREB – Okoli 15. ure je zagorelo v študentskem domu v Cvetnem naselju v Zagrebu. Gasilci so prejeli dramatičen klic na pomoč, oseba je hitela razlagati da gori ena v sklopu stanovanjskih stavb v naselju. Evakuacija je bila izvedena izjemno hitro, saj so študenti sami opazili kako se vali črn dim in so hitro odšli na varno.

Na kraj požara je prihitela pomoč, kar 26 gasilcev je po hitrem postopku začelo intervencijo in zavarovalo kraj požara. Poškodovane naj bi bile tri osebe, poroča Jutarnji.