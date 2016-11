FOTO in VIDEO: Iz te groze izvlekli šest živih, vratar umrl v bolnišnici

MEDELLIN – Po grozljivi letalski nesreči v Kolumbiji, ki je po zadnjih podatkih vzela življenja 77 potnikov, je na dan prišel tudi posnetek reševanja enega izmed preživelih. Kljub temi, težkim razmeram in težko dostopnemu kraju so gasilci iz razbitin rešili potnike, ki so strmoglavljenje preživeli.

Javnost je namreč že razžalostila novica, da je potnik, ki je umrl v bolnišnici, vratar Danilo Marcos Padilla. Gasilci so ga izvlekli in prepeljali v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam.

Ob mnogih žrtvah so se nekateri svojci veselili novice, da so njihovi dragi ostali živi: med njimi sta branilec Alan Ruschel in rezervni vratar Jackson Follmann. Preostali trije preživeli so po poročanju tujih tiskovnih agencij stevardesa, novinar in potnik, ki ni bil del nogometne ekipe.