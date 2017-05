FOTO in VIDEO: Huda nesreča avtobusa ob morju: vsaj 20 mrtvih

MARMARIS – Število žrtev je sporočil guverner province Mugla, kjer se je zgodila nesreča, Amir Cicek in dodal, da je bilo med potniki veliko žensk. Preiskava poteka, vzrok nesreče pa bi lahko bile okvarjene zavore avtobusa. Časnik Hurriyet je citiral župana mesta Marmaris Alija Acarja, ki pa je dejal, da bi lahko šlo za napako voznika.

Nesreča se je zgodila na goratem območju na prelazu Sakar, kjer ima cesta več ostrih ovinkov. Avtobus je prebil varnostno ograjo, padel v globino ter pristal na nižje ležeči cesti. Nekateri mediji so še poročali, da je bil avtobus na poti iz Izmirja in da so bili ob materinskem dnevu, ki ga v Turčiji praznujejo v nedeljo, na njem samo ženske in otroci.

Marmaris je eno glavnih turških letovišč ob Sredozemskem morju, med Turki pa je priljubljen za kratke oddihe ob koncu tedna.